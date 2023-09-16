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Кузнецов стал чемпионом России по лыжероллерам в спринте, Коростелёв финишировал лишь 4-м

Кузнецов стал чемпионом России по лыжероллерам в спринте, Коростелёв финишировал лишь 4-м
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В Малиновке завершился спринт у мужчин в классическом стиле в рамках летнего чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Его победителем стал 25-летний Андрей Кузнецов, представляющий Красноярский и Пермский края.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финальный забег

1. Андрей Кузнецов – 4.23,6.
2. Сергей Ардашев – отставание 1,23 секунды.
3. Иван Безматерных +1,81.
4. Савелий Коростелёв +1,89.
5. Андрей Парфёнов +2,64.
6. Фёдор Назаров +10,77.

Отметим, что данный ЧР пропускает целый ряд топовых российских лыжников — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артём Мальцев и Александр Терентьев. Большунов и Червоткин пока не готовы к старту после травм. Спицов, Мальцев и Терентьев заразились вирусом, они даже не тренируются.

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