Кузнецов стал чемпионом России по лыжероллерам в спринте, Коростелёв финишировал лишь 4-м

В Малиновке завершился спринт у мужчин в классическом стиле в рамках летнего чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Его победителем стал 25-летний Андрей Кузнецов, представляющий Красноярский и Пермский края.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финальный забег

1. Андрей Кузнецов – 4.23,6.

2. Сергей Ардашев – отставание 1,23 секунды.

3. Иван Безматерных +1,81.

4. Савелий Коростелёв +1,89.

5. Андрей Парфёнов +2,64.

6. Фёдор Назаров +10,77.

Отметим, что данный ЧР пропускает целый ряд топовых российских лыжников — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артём Мальцев и Александр Терентьев. Большунов и Червоткин пока не готовы к старту после травм. Спицов, Мальцев и Терентьев заразились вирусом, они даже не тренируются.