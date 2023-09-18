Джессика Диггинс рассказала о рецидиве булимии

Олимпийская чемпионка-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира-2020/21 американская лыжница Джессика Диггинс обратилась к своим подписчикам в социальной сети и рассказала о случившемся у неё эти летом рецидиве булимии. Как отметила спортсменка, на этот раз произошедшее было связано не с пищей или физическими нагрузками, а с психологическим давлением.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше благодаря фантастической команде врачей вокруг меня, с которой я немедленно связалась, но мне кажется важным поделиться, потому что это не идеальная история о выздоровлении. Это по-настоящему. Это тяжело и грязно — и это нормально", — сообщила Диггинс в видеоролике на своей странице.

По словам Диггинс, когда ей было 18, она мало знала о расстройствах пищевого поведения и психическом здоровье. Своим примером сейчас, когда она знает о своём диагнозе более десяти лет, она призывает не оставаться наедине с чувствами и мыслями о заболевании и быть открытыми с теми, кто может оказать необходимую поддержку.