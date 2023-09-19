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Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке

Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке
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Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла кросс на 5 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке (Архангельская область). Спортсменка, представляющая Архангельскую область, преодолела дистанцию за 18.03,9.

Второй в забеге стала представительница Республики Татарстан Дарья Непряева, уступившая лидеру 32,3 секунды. Третье место заняла ещё одна лыжница из команды Татарстана — Лидия Горбунова.

Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка
5 км, женщины

1. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 18.03,9.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 32,3 секунды.
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.03,9.
4. Александра Кононова (Москва) +1.14,2.
5. Олеся Ляшенко (Республика Коми) +1.24,0.

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