Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке
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Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла кросс на 5 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке (Архангельская область). Спортсменка, представляющая Архангельскую область, преодолела дистанцию за 18.03,9.
Второй в забеге стала представительница Республики Татарстан Дарья Непряева, уступившая лидеру 32,3 секунды. Третье место заняла ещё одна лыжница из команды Татарстана — Лидия Горбунова.
Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка
5 км, женщины
1. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 18.03,9.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 32,3 секунды.
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.03,9.
4. Александра Кононова (Москва) +1.14,2.
5. Олеся Ляшенко (Республика Коми) +1.24,0.
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