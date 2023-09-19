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Сергей Шаров выиграл забег на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке

Сергей Шаров выиграл забег на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке
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Российский лыжник Сергей Шаров выиграл кросс на 8 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке (Архангельская область). Спортсмен, представляющий Нижегородскую область, преодолел дистанцию за 26.41,4.

Вторым в забеге стал представитель Москвы Илья Трегубов, отставший от лидера на 34,3 секунды. Третье место занял лыжник из Республики Марий Эл Станислав Егоров.

Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка
8 км, мужчины

1. Сергей Шаров (Нижегородская область) — 26.41,4.
2. Илья Трегубов (Москва) — отставание 34,4 секунды.
3. Станислав Егоров (Республика Марий Эл) +41,7.
4. Даниил Муралеев (Свердловская область) +55,1.
5. Виктор Иванов (Республика Татарстан) +1.14,6.
6. Евгений Тарасов (Республика Коми) +1.23,0.

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