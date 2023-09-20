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Клебо не подпишет контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Клебо не подпишет контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не подпишет никаких соглашений с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Клебо, а также ряд горнолыжников из Норвегии отказались от подписания соглашений с организацией. Решительный отказ спортсменов озвучил адвокат Клебо юрист Пол Клевен.

«От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клебо сообщаю, что эти спортсмены не будут подписывать какое-либо соглашение с национальной сборной», — цитирует Пола Клевена VG.

По одной из версий, отказ спортсменов связан со сложной финансовой ситуацией в Федерации лыжных видов спорта. Организация планировала сокращение количества лыжников в национальной команде. В свою очередь, Клебо отказался от места в сборной, чтобы федерация могла потратить средства на других атлетов. Таким образом, прославленный чемпион не сможет представлять Норвегию на этапах Кубка мира.

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