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В Федерации лыжных видов спорта Норвегии рассказали об убытках после демарша Клебо

В Федерации лыжных видов спорта Норвегии рассказали об убытках после демарша Клебо
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дирхауг рассказала о тяжёлой финансовой ситуации в организации. После скандала, связанного с отказом пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо от подписания контракта с федерацией, финансовое положение внутри организации стало предметом общественного внимания.

«Сложный рынок спонсорства означает, что ожидания новых доходов в 2023 году были скорректированы в сторону понижения», — цитирует Дирхауг VG. Так, финансовая оценка, проведённая 19 сентября, выявила, что убытки Норвежской лыжной ассоциации составляют более $ 1,2 млн.

Напомним, Йоханнес Клебо отказался подписывать контракт с норвежской федерацией, ссылаясь в том числе на тяжёлое материальное положение внутри организации.

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