Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам объявил, что вскоре покинет свой пост

Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что в январе 2024 года покинет свой пост. Он занимал его с 2018 года. Отметим, что днём ранее звезда мировых лыжных гонок Йоханнес Клебо посредством своего адвоката объявил, что не подпишет никаких соглашений с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Я долгое время проработал на ответственной должности, которая требует отдачи 110% ваших возможностей. В моих планах было уйти после Олимпиады в Пекине, но это было бы не очень здорово – уходить после старта, не ставшего для Норвегии очень успешным. Также было много околоспортивных негативных событий. Не в последнюю очередь я решил остаться, чтобы помочь женской части команды не утратить лидирующие позиции после ухода Терезе Йохауг. Я невероятно горжусь тем, как они выступили в прошлом сезоне.

Я пытаюсь сделать уход плавным, чтобы у Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии было время на поиск преемника. Нелегко расставаться с любимым делом. Но из уважения к людям, с которыми я работаю, это необходимо сделать сейчас», — приводит слова Бьервига VG.