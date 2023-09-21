Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам объявил, что вскоре покинет свой пост

Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что в январе 2024 года покинет свой пост. Он занимал его с 2018 года. Отметим, что днём ранее звезда мировых лыжных гонок Йоханнес Клебо посредством своего адвоката объявил, что не подпишет никаких соглашений с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
«Я долгое время проработал на ответственной должности, которая требует отдачи 110% ваших возможностей. В моих планах было уйти после Олимпиады в Пекине, но это было бы не очень здорово – уходить после старта, не ставшего для Норвегии очень успешным. Также было много околоспортивных негативных событий. Не в последнюю очередь я решил остаться, чтобы помочь женской части команды не утратить лидирующие позиции после ухода Терезе Йохауг. Я невероятно горжусь тем, как они выступили в прошлом сезоне.
Я пытаюсь сделать уход плавным, чтобы у Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии было время на поиск преемника. Нелегко расставаться с любимым делом. Но из уважения к людям, с которыми я работаю, это необходимо сделать сейчас», — приводит слова Бьервига VG.
- 21 сентября 2023
-
21:24
-
21:13
-
16:15
-
10:56
-
09:29
- 20 сентября 2023
-
15:39
-
11:29
-
09:32
- 19 сентября 2023
-
14:07
-
12:07
- 18 сентября 2023
-
17:31
-
16:22
-
14:03
-
13:13
-
12:18
- 16 сентября 2023
-
17:55
-
16:39
-
15:28
-
15:18
-
11:41
- 15 сентября 2023
-
14:34
-
12:15
-
11:22
-
09:35
- 14 сентября 2023
-
09:24
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
22:22
-
22:05
-
15:47
-
13:33
-
12:31
- 12 сентября 2023
-
17:55
-
11:49
-
10:43
-
10:26