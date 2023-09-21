Покидающий сборную Норвегии Эспен Бьервиг высказался об отношениях с Йоханнесом Клебо

Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг ответил, повлиял ли скандал с нежеланием Йоханнеса Клебо подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на его решение покинуть свой пост.
«Эти моменты являются частью спорта, за время, в которое я занимал этот пост, было много сложных ситуаций. Конечно, хочется, чтобы всё проходило гладко, но мир устроен не так. Я буду в расположении команды до января, и мы с Йоханнесом хотим продолжать диалог. До января состоится много этапов Кубка мира, поэтому нам нужно договориться.
Существует мнение, что у нас с ним (Йоханнесом) плохое общение, но я считаю, что мы хорошо взаимодействуем несмотря на то, что у нас разные взгляды на важные вопросы. Многие не понимают, что я должен учитывать интересы многих. Тогда как отдельный спортсмен может этим пренебречь. То, что оптимально для одного спортсмена, не обязательно хорошо для остальных. Поэтому случаются некоторые трения. Йоханнес – фантастический лыжник, и мы хорошо общаемся», — приводит слова Бьервига VG.
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