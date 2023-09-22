Александр Большунов поступил в аспирантуру ПГУ

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета. Большунов успешно сдал соответствующие экзамены и был зачислен как аспирант на научную специальность 5.8.5. «Теория и методика спорта».

Отметим, что Большунов поступил на программу бакалавриата ПГУ в 2017 году, в 2021-м он окончил университет. А летом 2023 года защитил диплом в магистратуре по специальности «Педагогическое образование (физкультурное образование)».

«Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность — это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса. Ну и конечно, это фундамент будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Я уже хорошо знаю, что в Институте физической культуры и спорта ПГУ смогу достичь поставленных целей», — приводит слова Большунова пресс-служба университета.