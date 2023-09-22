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Сван — о вызове Степановой: не считаю правильным, чтобы россияне вышли на старт

Сван — о вызове Степановой: не считаю правильным, чтобы россияне вышли на старт
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Шведская лыжница Линн Сван ответила на вызов россиянки Вероники Степановой, ранее заявившей, что она была бы не против соревноваться с кем-либо из шведских спринтеров на нейтральной территории, обозначив потенциальным местом проведения гонок Дубай (ОАЭ).

«Не вижу для себя возможности соревноваться с российскими или белорусскими лыжниками прямо сейчас. И даже в Дубае. Это не то, в чём я могу участвовать и гордиться этим.

Так сегодня обстоят дела, и я не считаю правильным, чтобы россияне вышли на старт. Знаю, что решение о следующем сезоне ещё не принято, но сейчас я не вижу причин, по которым FIS примет иное решение, чем в прошлом году», — приводит слова Сван издание Aftonbladet.

Отметим, что ранее Степанова говорила норвежским СМИ, что направляла Линн Сван персональное обращение с приглашением к проведению совместных соревнований.

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