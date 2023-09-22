Вяльбе и Легков стали крёстными родителями сына Татьяны и Егора Сориных

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков стали крёстными родителями второго ребёнка Татьяны и Егора Сориных. Об этом в своих социальных сетях сообщил Легков.
«Кум и кума», — подписал фото Легков.
Фото: из личного архива Александра Легкова
Напомним, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Сорина 16 июня во второй раз стала мамой. У Татьяны и её супруга, тренера сборной России Егора родился сын, которого назвали Макаром. Татьяна и Егор сыграли свадьбу в 2019 году. А в 2020 году у них родилась дочка, которую назвали София.
В данный момент российские лыжники отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), основанным на рекомендациях МОК.
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