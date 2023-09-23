Клебо открыто раскритиковал моральные принципы лидеров Федерации лыжных гонок Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо выступил с открытой критикой Федерации лыжных видов спорта Норвегии.
Отметим, что несколько дней назад адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с национальной командой на грядущий сезон.
«Я считаю, что люди заслуживают хорошего отношения. Если вы хотите следовать этому принципу, то должны быть открытыми, ваши намерения должны исходить от сердца. Я не думаю, что у них (представителей сборной) сейчас всё так, как сказал я. Они балансируют, принимают очень краткосрочные решения, не думая о лыжниках. Я чувствую, что спортсмены далеки от своей роли первого плана, и это неправильно.
Надеюсь, в будущем мне не придётся отказываться от сборной. Я считаю, что национальная команда – это хорошо. Но при этом думаю, что важно, чтобы спортсмены были в приоритете, чтобы лидеры организации привнесли в свою работу и своё мышление больше человеческих ценностей, в противном случае всё может рухнуть», — приводит слова Клебо VG со ссылкой на подкаст Faster Skier.
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