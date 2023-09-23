В сборной Норвегии отреагировали на очередную критику со стороны Йоханнеса Клебо

Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на критику работы его команды со стороны главной звезды лыж, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Клебо намекнул, что в сборной к спортсменам относятся пренебрежительно.

«Я считаю, что наши мнения с Йоханнесом во многом схожи, но у нас разные точки зрения и восприятие внутренних моментов в лыжных гонках. Я должен брать ответственность на себя за всех и принимать решения, которые стоят выше сообщества. При этом отдельный спортсмен не должен иметь на это свой взгляд. То, что оптимально для одного человека, не всегда оптимально для остальных. Да, иногда мы могли сделать работу лучше, мы всегда хотим развиваться дальше, как и наши спортсмены.

Когда же дело доходит до внутренних, кадровых вопросов, мы общаемся с Йоханнесом напрямую, а не через СМИ», — приводит слова Бьервига VG.