«Меня не услышали». Клебо раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию

Звёздный лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.

«Мы занимаемся профессиональным спортом, и речь идёт не только о соревнованиях, но и том, что их окружает. Со своей стороны, я пытаюсь создать вокруг себя атмосферу, в которой комфортно чувствуют все, кто со мной работает. Но эти ценности в Норвежской лыжной ассоциации не на первом плане.

Я не хотел публично вдаваться в детали. Но Фруде Педерсен на прошлой неделе озвучил то, что его не устраивало в сборной. Думаю, это веский повод для Ассоциации обратить внимание на те проблемы, которые накопились.

Фруде готовил мне идеальные лыжи и я ясно дал понять, что хочу и дальше с ним работать. Но меня не услышали», — приводит слова Клебо TV2.