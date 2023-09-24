«Меня не услышали». Клебо раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию
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Звёздный лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.
«Мы занимаемся профессиональным спортом, и речь идёт не только о соревнованиях, но и том, что их окружает. Со своей стороны, я пытаюсь создать вокруг себя атмосферу, в которой комфортно чувствуют все, кто со мной работает. Но эти ценности в Норвежской лыжной ассоциации не на первом плане.
Я не хотел публично вдаваться в детали. Но Фруде Педерсен на прошлой неделе озвучил то, что его не устраивало в сборной. Думаю, это веский повод для Ассоциации обратить внимание на те проблемы, которые накопились.
Фруде готовил мне идеальные лыжи и я ясно дал понять, что хочу и дальше с ним работать. Но меня не услышали», — приводит слова Клебо TV2.
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