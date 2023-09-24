Дарья Непряева показала свой образ для свадебной церемонии сестры Натальи Терентьевой

21-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях фото со свадебной церемонии своей сестры Натальи и её супруга Александра Терентьева. Для мероприятия она выбрала платье голубого оттенка.

«Нежно-голубой», — подписала фото Дарья Непряева.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня, а брак они заключили 23 августа.

Российские лыжники в прошлом сезоне не выступали на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент точно неизвестно.