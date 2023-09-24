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«Когда дочь экстремалка, приходится соответствовать». Большунов показал забавное видео

«Когда дочь экстремалка, приходится соответствовать». Большунов показал забавное видео
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях забавное видео с дочерью Евой. На нём Александр на велосипеде катает дочку в люльке.

«Когда дочь экстремалка, папе приходится соответствовать», — подписал видео Большунов.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте. Александр полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне, в связи с санкциями FIS, которая отреагировала на ситуацию на Украине.

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