«Все мы волнуемся». Бородавко рассказал о ситуации в семье Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился позицией касательно возможности возвращения своих спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.
«Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желания поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, тем более при выполнении тех требований, которые нам предъявляют. Но ничего, все тренируются всё равно, готовятся. Что касается Саши, у него действительно в трёх километрах от границы живут родители, фактически на передовой. Уже были «прилёты», разбомбили колодец, часть дома. Поэтому постоянный стресс, Саша переживает, конечно. Ожидание, постоянные звонки. Все мы ему сочувствуем и волнуемся, хочется, чтобы родители всё-таки уехали в более безопасное место. Но Александр Иванович не хочет бросать хозяйство, большой дом. Надеемся, всё будет в порядке», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
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