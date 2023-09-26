Вяльбе — о трансгендерах: пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание. Будет весело

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном появлении трансгендерных спортсменов в лыжных гонках. Глава ФЛГР выразила надежду, что трансгендерные атлеты не получат права выступать в циклических видах спорта.

«Так мы скоро и «до мышей дойдём». Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались. В художественную гимнастику. Наверное, тоже будет очень весело. Но в циклических видах спорта — нет.

А вообще, я предложила бы сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как. И вот пускай все эти люди, у которых мозги почему-то перестали работать нормально, которые, видимо, не от мамы и папы появились на свет, а от чего-то другого, вот пусть они там соревнуются. И у них даже болельщики будут. Пусть он и возглавит это всё. А нас, нормальных людей, пусть не трогают», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».