«Там они Родину себе не найдут». Елена Вяльбе — о смене спортивного гражданства

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об атлетах, которые в период отстранения от международных соревнований меняют спортивное гражданство.
«Высказывал ли такое желание кто-то в лыжных гонках? На уровне сборной — точно не могут высказать. Я же не разрешу. Все члены сборной знают мое мнение. Что не дам согласие.
Что в голове у людей, которые идут на такой шаг? Не знаю. Я не хочу их обсуждать и осуждать. Есть разные ситуации. Может быть, не будем всех уже под одну гребенку грести? Есть реально разные ситуации. Если ребенка увезли родители — это одно, а если взрослый человек, который уже ездил на Игры, хочет выступать за другую страну только из-за СВО… Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба. Для меня они, может быть, иногда ценнее, чем дети родные. И я очень хочу, чтобы они были великими. Но эта ситуация не дает мне никакого права сказать, что едем, несмотря ни на что. Спорт с детства должен приучать к любви к Родине. Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут, поверьте мне», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
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