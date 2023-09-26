Губерниев: а когда Большунов и ко без флага и гимна выступали, Вяльбе Родину не любила?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о смене спортивного гражданства атлетами, отстранёнными от участия в международных соревнованиях.
Вяльбе выступает против того, чтобы российские спортсмены ехали на Олимпиаду в качестве нейтральных атлетов, то есть без национальной символики – флага и гимна. Знаменитая лыжница мотивирует свою позицию тем, что спорт приучает любить Родину, которую не выбирают.
«Я вот хочу понять!!! В 18-м в Корее и в 22-м в Китае на зимних играх ЕВ Родину не любила??? Когда Большунов и ко без флага и гимна выступали??? Или любовь к Отчизне только сейчас проснулась у боярыни???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, на Олимпийских играх 2018 и 2022 года российские спортсмены выступали как нейтральные атлеты из-за допингового скандала и связанных с ним санкций ВАДА.
- 26 сентября 2023
-
17:41
-
17:25
-
14:29
-
13:13
- 25 сентября 2023
-
20:27
-
16:54
-
15:50
- 24 сентября 2023
-
16:50
-
15:24
-
12:19
-
10:41
-
08:07
-
07:29
- 23 сентября 2023
-
20:15
-
17:36
-
16:27
-
00:47
-
00:34
- 22 сентября 2023
-
18:33
-
16:33
-
12:11
-
00:35
-
00:12
- 21 сентября 2023
-
22:20
-
21:24
-
21:13
-
16:15
-
10:56
-
09:29
- 20 сентября 2023
-
15:39
-
11:29
-
09:32
- 19 сентября 2023
-
14:07
-
12:07
- 18 сентября 2023
-
17:31