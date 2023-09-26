Губерниев: а когда Большунов и ко без флага и гимна выступали, Вяльбе Родину не любила?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о смене спортивного гражданства атлетами, отстранёнными от участия в международных соревнованиях.

Вяльбе выступает против того, чтобы российские спортсмены ехали на Олимпиаду в качестве нейтральных атлетов, то есть без национальной символики – флага и гимна. Знаменитая лыжница мотивирует свою позицию тем, что спорт приучает любить Родину, которую не выбирают.

«Я вот хочу понять!!! В 18-м в Корее и в 22-м в Китае на зимних играх ЕВ Родину не любила??? Когда Большунов и ко без флага и гимна выступали??? Или любовь к Отчизне только сейчас проснулась у боярыни???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпийских играх 2018 и 2022 года российские спортсмены выступали как нейтральные атлеты из-за допингового скандала и связанных с ним санкций ВАДА.