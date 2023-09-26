Лыжный марафон Тоблах-Кортина вернётся в серию Ski Classics в 2024 году
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Лыжный марафон Тоблах-Кортина с 2024 года вернётся в календарь серии Ski Classics, сообщает официальный сайт серии. Но если с 2016 по 2021 годы гонка Тоблах-Кортина входила в основной чемпионат Ski Classics Pro Tour, то сейчас она будет включена в серию Ski Classics Challengers. Речь сразу о двух забегах: классический на 42 км запланирован на 3 февраля 2024 года, а гонка свободным стилем на 35 км на 4 февраля.
Лыжный марафон на этой трассе в разных версиях проводится с 1977 года. Некоторое время назад на этой же трассе проходил этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Единственное отличие заключалось в направлении движения. На «Тур де Ски» спортсмены бегали из Кортина д'Ампеццо в Тоблах, а марафон проводится в обратную сторону.
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