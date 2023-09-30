Вяльбе — о FIS: эти люди уже решают, как не пустить нас на ЧМ в 2025 году. Это смешно

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Без каких-либо эмоций приняла решение FIS? Ну а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам. Понятное дело, что прыжки на лыжах с трамплина, русские и лыжное двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут участвовать в Кубке мира.