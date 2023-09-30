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Вяльбе: балом правят норвежцы. Иное решение будет при другом названии у этих организаций

Вяльбе: балом правят норвежцы. Иное решение будет при другом названии у этих организаций
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, а также рассказала, когда будет возможно принятие иного решения в данной ситуации.

«Балом правят норвежцы. Всё из-за этого? Однозначно. Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций. Исключая фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран? Не буду говорить, чтобы не подводить других людей», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира.

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