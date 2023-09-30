«Уже не скрывают, что недолюбливают нас». Бородавко — о решении FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Мы не ожидали какого‑то другого решения. В принципе, не было никаких предпосылок для допуска. Из всех высказываний, которые были в FIS от представителей других стран, мы ничего и не ждали, повторюсь. Ко многим сейчас более тёплая риторика, почему в отношении лыж такое происходит? То, что раньше тщательно скрывалось, сейчас на поверхности. Люди уже не скрывают свое внутреннее состояние, что недолюбливали нас. Раньше молчали и терпели, а теперь у них есть возможность придавить, придушить. Ничего нового, люди больше выражают свои эмоции», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира.