Губерниев: даже если бы FIS разрешила России выступать, нам бы не дали визы страны Севера

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Естественно, FIS продлит отстранение! Они находятся под жесточайшим давлением скандинавских стран плюс Финляндии. Но тут есть интересная история — даже если бы FIS разрешили нам выступать, то ни одна страна из северных плюс Германия и Франция не дали бы нам визы. Тут что так плохо, что сяк плохо. Продолжаем, главный старт сезона — Спартакиада! Что касается потепления в целом — никаких потеплений нет. Есть маленькие искорки в виде паралимпийцев и футбола, но глобально всё тот же лёд», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут участвовать в Кубке мира.