Егор Сорин: никто из российских спортсменов не рассчитывает на участие в Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался по поводу перспектив участия российских лыжников в международных соревнованиях и поделился планами на новый сезон.

«В прошлом году мы ещё ждали конгресса FIS – были небольшие надежды, что нас допустят. В этом году никто даже не знал, в какую дату будет совещание. Все понимали, что, скорее всего, они продлят отстранение или организуют допуск по индивидуальному принципу с нейтральным статусом, как это делают в других федерациях, но даже такого не сделали. У нас все настраиваются на российский сезон: Спартакиаду, чемпионат России. Я не знаю таких спортсменов, которые бы думали и надеялись, что в этом году поедут на Кубок мира. Я не думаю об этих перспективах, живу здесь и сейчас. У нас хорошая конкуренция внутри страны. Ставим цели на этот сезон и далеко не заглядываем», – цитирует Сорина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в сентябре прошли заседания комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), но вопрос об участии россиян в международных соревнованиях там не рассматривался.