Клебо: если бы мы вновь столкнулись с Большуновым, я бы, вероятно, остался с золотом

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вспомнил инцидент на чемпионате мира 2021 года, в котором участвовал сам Клебо, а также трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов.

«Чем буду гордиться больше всего за прошедший отрезок карьеры? Есть то, чем я однозначно горжусь, хоть там и есть две стороны. Имею в виду чемпионат мира – 2021, марафон. Тогда меня дисквалифицировали за инцидент, произошедший за 100 метров до финиша. Забавно, что через год правила изменили и я был частью группы спортсменов, присутствовавших на совещании. Если бы инцидент с Большуновым произошёл ещё раз, я бы, вероятно, стоял на первой ступени пьедестала.

Тогда я решил не спорить с жюри и просто принял дисквалификацию. Думаю, это один из тех моментов, на которые я буду оборачиваться и говорить: «Рад, что повёл себя так». Для меня лыжные гонки всегда были напрямую связаны с эмоциями. Когда я пересекаю финишную линию, то хочу знать, что выиграл гонку. Я не хочу ходить к жюри, чтобы мне присудили победу. Тогда всё казалось неправильным, и сейчас было бы здорово иметь в коллекции золотую медаль чемпионата мира в марафоне. С другой стороны, повторюсь, горжусь тем, как тогда отреагировал, хоть это порой немного ранит.

Некоторые люди говорят, что у меня нет золотых медалей в дистанционных гонках ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде. Я знаю, что был весьма близок в тот день. Да, в некоторые дни я чувствую, что сделал неправильный выбор, не став оспаривать решение жюри. Но, оглядываясь назад, считаю, что это всё-таки верный поступок», — сказал Клебо в рамках подкаста FasterSkier.