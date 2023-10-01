На трамплинном комплексе «Русские горки» в Сочи состоялся чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили 27, 29 и 30 сентября в трёх категориях — женщины, мужчины и мужские команды.
Первый соревновательный день завершился следующим образом:
Женщины, К 95
1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 238,9 балла.
2. Валерия Римдёнок (Санкт-Петербург) 228,2 балла.
3. Александра Кустова (Магаданская область) 221,7 балла.
Мужчины, К 95
1. Евгений Климов (Москва/Пермский край) 253,5 балла.
2. Илья Маньков (Свердловская область) 253,4 балла.
3. Владислав Мустафин (Пермский край) 249,3 балла.
Во второй день на большом олимпийском трамплине спортсмены показали следующие результаты:
Женщины, К 125
1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 222,4 балла.
2. Александра Кустова (Магаданская область) 204,1 балла.
3. Лидия Яковлева (Москва) 200,9 балла.
Мужчины, К 125
1. Владислав Мустафин (Пермский край) — 260,7 балла.
2. Данил Садреев (Республика Татарстан) — 251,0 балла.
3. Евгений Климов (Москва/Пермский край) — 250,8 балла.
На третий день чемпионата выступали мужские команды и показали такие результаты:
1. Команда Свердловской области (Илья Маньков, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков) — 814,1 балла.
2. Команда Сахалинской области (Денис Гон, Максим Колобов, Никита Лобода, Александр Баженов) — 789,5 балла.
3. Команда Москвы (Евгений Климов, Михаил Максимочкин, Александр Попов и Михаил Назаров) — 778,6 балла.
Таким образом, Кристина Прокопьева в двух дисциплинах стала чемпионкой России, также этой награды достигли Евгений Климов и Владислав Мустафин. В командном зачёте сильнее оказались представители Свердловской области.