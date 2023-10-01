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В Сочи состоялся чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

На трамплинном комплексе «‎Русские горки»‎ в Сочи состоялся чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили 27, 29 и 30 сентября в трёх категориях — женщины, мужчины и мужские команды.

Первый соревновательный день завершился следующим образом:

Женщины, К 95

1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 238,9 балла.

2. Валерия Римдёнок (Санкт-Петербург) 228,2 балла.

3. Александра Кустова (Магаданская область) 221,7 балла.

Мужчины, К 95

1. Евгений Климов (Москва/Пермский край) 253,5 балла.

2. Илья Маньков (Свердловская область) 253,4 балла.

3. Владислав Мустафин (Пермский край) 249,3 балла.

Во второй день на большом олимпийском трамплине спортсмены показали следующие результаты:

Женщины, К 125

1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 222,4 балла.

2. Александра Кустова (Магаданская область) 204,1 балла.

3. Лидия Яковлева (Москва) 200,9 балла.

Мужчины, К 125

1. Владислав Мустафин (Пермский край) — 260,7 балла.

2. Данил Садреев (Республика Татарстан) — 251,0 балла.

3. Евгений Климов (Москва/Пермский край) — 250,8 балла.

На третий день чемпионата выступали мужские команды и показали такие результаты:

1. Команда Свердловской области (Илья Маньков, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков) — 814,1 балла.

2. Команда Сахалинской области (Денис Гон, Максим Колобов, Никита Лобода, Александр Баженов) — 789,5 балла.

3. Команда Москвы (Евгений Климов, Михаил Максимочкин, Александр Попов и Михаил Назаров) — 778,6 балла.

Таким образом, Кристина Прокопьева в двух дисциплинах стала чемпионкой России, также этой награды достигли Евгений Климов и Владислав Мустафин. В командном зачёте сильнее оказались представители Свердловской области.