Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам высказался о реформировании команды

Главный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил о том, что готов реформировать деятельность норвежской национальной команды, если это поможет укрепить местный лыжный спорт в долгосрочной перспективе. По его утверждению, модель деятельности сборной должна быть гибкой, обеспечивающей набор и широту кадров.

Для существующей модели большим ударом стал отказ пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо от подписания контракта с федерацией. «Деньги в казну лыжной ассоциации приносят крупнейшие звёзды. Что, в свою очередь, даёт деньги на набор персонала и расширение штата. Не в последнюю очередь для детского спорта», — цитирует Бьервига NRK.

Бьервиг также отметил, что в случае реформирования модели национальной команды можно допустить сотрудничество с частными спонсорами, но предложения федерации, как финансовые, так и в плане условий подготовки, должны стать более привлекательными для спортсменов. Ранее Эспен Бьервиг сообщил, что в январе 2024 года покинет свой пост, который он занимал с 2018 года.