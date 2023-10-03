FIS увеличила призовые на Кубке мира по лыжным гонкам
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об увеличении денежного вознаграждения в соревнованиях Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает VG.
Решение об увеличении призового фонда было принято на заседаниях комитета Кубка мира и комитета FIS по лыжным гонкам в Цюрихе в пятницу, 29 сентября. Победителям этапов Кубка мира будет выплачиваться по $ 54 848.
Также решено увеличить призовой фонд в каждой отдельной гонке для атлетов, занявших места с шестого по 20-е. Для пятёрки лучших гонщиков каждого этапа размер призовых выплат сохраняется. Кроме этого, призовые будут вручаться десяти лучшим командам по итогам командных упражнений. Ранее награды в этой категории предусматривались только для шестёрки лучших.
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