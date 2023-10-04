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Крюгер: слова Клебо о сборной Норвегии озадачили. Я не сталкивался с плохим отношением

Крюгер: слова Клебо о сборной Норвегии озадачили. Я не сталкивался с плохим отношением
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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер отреагировал на слова соотечественника Йоханнеса Клебо, который ранее рассказал о негативной атмосфере в национальной команде. Клебо подчеркнул, что основной проблемой в сборной является отсутствие уважения к лыжникам и персоналу команды.

«Слова Йоханнеса об атмосфере в сборной меня озадачили. Я не могу вспомнить никого, с кем бы плохо обращались в команде. Именно с этим я не согласен, нет. Я никогда не сталкивался с плохим отношением в команде. В руководстве много достойных людей. Иногда возникают проблемы, и, конечно, что-то можно сделать по-другому, но руководству временами приходится делать трудный выбор, и тогда не всем достаётся место в гонках или в команде», — приводит слова Крюгера NRK.

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