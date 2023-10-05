Тёнсет — о Клебо: должны ли ему давать больше прав, если мы получим худший сервис?

Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира в эстафетах норвежский лыжник Дидрик Тёнсет указал на отрицательное влияние на команду конфликта Йоханнеса Клебо с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Если спортсмены получат слишком много прав, это может отразиться на возможностях команды. У нас есть сервисная фура, нам необходимо оплачивать работу сервисёров, содержать персонал и оплачивать работу руководства. Должны ли спортсмены иметь больше прав на спонсорство, если при этом у нас останется меньше средств на эксплуатацию и мы получим худший сервис? Увы, но кто-то в этой ситуации останется в проигрыше.

(О скандале с Клебо) Надеюсь, всё закончится благоприятно для обеих сторон и мы увидим Йоханнеса на Кубке мира», — приводит слова Тёнсета VG.