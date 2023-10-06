Вик Уайлд заявил, что хочет представлять Россию в МОК и бороться за права спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года сноубордист Вик Уайлд, получивший российское гражданство перед Играми в Сочи, высказался о последних реформах в олимпийских видах спорта.

«Мне кажется, что Олимпийские игры деградируют, когда МОК добавляет командные соревнования к видам спорта, которые являются индивидуальными по своей природе. Это позволяет многим спортсменам претендовать на золотые медали, хотя у них никогда не было таланта завоевать золото самостоятельно. Следовательно, это уменьшает число тех спортсменов, которые выигрывают золото в своей индивидуальной дисциплине.

Не думал ли о том, чтобы представлять Россию в МОК и бороться за права российских спортсменов? Да, я обратился непосредственно в Олимпийский комитет России и Министерство спорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет», — приводит слова Уайлда «Спорт день за днём».