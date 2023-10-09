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В окружении Йоханнеса Клебо заявили о скором проведении пресс-конференции

В окружении Йоханнеса Клебо заявили о скором проведении пресс-конференции
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Лассе Гимнес, советник по СМИ пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, заявил о скором проведении пресс-конференции со спортсменом.

«Поскольку в последнее время было много запросов от средств массовой информации, мы предпочитаем проводить встречи с прессой, на которых предоставим возможность индивидуального общения с Йоханнесом. Также будут новости и информация о планах на будущее.

Контакт между сторонами (Норвежской лыжной ассоциацией и Клебо. — Прим. «Чемпионата») есть, и мы надеемся, что вопрос будет решён до начала сезона», — приводит слова Гимнеса NRK.

Напомним, ранее адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.

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