Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам высказался о ситуации с Кристине Ставос Шистад

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Уле Сварстад высказался о возможном участии победительницы этапов Кубка мира Кристине Ставос Шистад в тренировках с национальной командой.

«Когда я разговаривал с ней на прошлой неделе, я сказал, что мы находимся в Лиллехаммере, но это, наверное, не совсем совпало с её графиком. Она очень довольна своим положением.

Я думаю, может быть, это (самоподготовка. — Прим. «Чемпионата») часть её преимущества, что ей действительно нравится быть в тишине и покое, не так много путешествовать и тренироваться дома. По крайней мере, со стороны создаётся впечатление, что это фактор успеха для неё.

Диалог идёт между мной и ею, но я считаю, что в этой сборной нет ничего страшного и что она продолжает тренировки», — приводит слова Сварстада Nettavisen Sport.

Напомним, Шистад специализируется на спринтерских гонках. Спортсменка отказалась от подготовки в составе национальной команды и тренируется самостоятельно. В сезоне-2022/2023 на Кубке мира Кристине стала победительницей пяти спринтов, что является лучшим показателем внутри женской команды Норвегии. В общем зачёте КМ она стала 25-й.