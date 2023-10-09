Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Есть те, кому приходится тяжелее». Швед Порома призвал сборную Норвегии быть скромнее

«Есть те, кому приходится тяжелее». Швед Порома призвал сборную Норвегии быть скромнее
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 в марафоне, 22-летний шведский лыжник Вильям Порома высказался о конфликтах внутри сборной Норвегии на фоне финансовых трудностей.

«Конечно, это плохо, когда у тебя проблемы с бюджетом, но я думаю, что следует открыть глаза и посмотреть, как живут остальные сборные. Есть те, кому приходится ещё тяжелее, чем Норвегии. Не совсем корректно говорить, что у вас тяжёлые времена, когда есть страны, которые находятся в значительно худшем положении.

Конечно, будет неприятно, если у них что-то пойдёт не так, потому что нам нужно развиваться. Мы все хотим, чтобы наш спорт двигался вперёд. Регресс не может радовать. Но вам также нужно быть скромнее и понимать, что есть страны, которым, возможно, приходится гораздо сложнее, чем Норвегии», — приводит слова Порома Nettavisen.

Материалы по теме
«У нас любая мелочь вызывает взрыв». Что в Норвегии говорят о конфликте Клебо и федерации
«У нас любая мелочь вызывает взрыв». Что в Норвегии говорят о конфликте Клебо и федерации
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android