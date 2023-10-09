«Есть те, кому приходится тяжелее». Швед Порома призвал сборную Норвегии быть скромнее

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 в марафоне, 22-летний шведский лыжник Вильям Порома высказался о конфликтах внутри сборной Норвегии на фоне финансовых трудностей.

«Конечно, это плохо, когда у тебя проблемы с бюджетом, но я думаю, что следует открыть глаза и посмотреть, как живут остальные сборные. Есть те, кому приходится ещё тяжелее, чем Норвегии. Не совсем корректно говорить, что у вас тяжёлые времена, когда есть страны, которые находятся в значительно худшем положении.

Конечно, будет неприятно, если у них что-то пойдёт не так, потому что нам нужно развиваться. Мы все хотим, чтобы наш спорт двигался вперёд. Регресс не может радовать. Но вам также нужно быть скромнее и понимать, что есть страны, которым, возможно, приходится гораздо сложнее, чем Норвегии», — приводит слова Порома Nettavisen.