«Была в такой же ситуации». Дальквист — о конфликте Клебо с Норвежской лыжной ассоциацией

Шведская лыжница Майя Дальквист высказалась о конфликте пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо с Норвежской лыжной ассоциацией. Лыжница подчеркнула, что была в похожей ситуации.

«В прошлом году я была в такой же ситуации. Я рассказала Йоханнесу, что думала тогда и насколько лучше всё в итоге для нас стало. Можно только надеяться, что и у него всё будет в порядке», — приводит слова Дальквист NTB.

Напомним, ранее адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию. Накануне стало известно, что Клебо планирует провести пресс-конференцию, на которой расскажет о планах на будущее.