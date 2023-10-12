Сорин объяснил отсутствие Ступак на сборе в Сочи

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам, чемпион мира по лыжным гонкам среди молодёжи, двукратный победитель зимней Универсиады Егор Сорин объяснил отсутствие лыжницы Юлии Ступак на сборе в Сочи.

«Ступак пропускает сбор. Это совместное решение. Она продолжает тренироваться, но отдельно. Планируем, что в ноябре вернётся. По здоровью никаких проблем нет, со многими такие индивидуальные вещи делаем для более оптимальной подготовки к сезону. Она же не уехала никуда, проводит сбор, просто в другом месте», — сказал Сорин «Матч ТВ».

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете в составе сборной России Юлия Ступак (до замужества — Белорукова) сообщала в социальной сети, что примет участие в благотворительном баскетбольном матче в Сыктывкаре.