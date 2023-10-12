На Йоханнеса Клебо и его девушку во время тренировки в США напали собаки

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что на него и его возлюбленную Пернилле Дёсвик напали большие собаки прямо во время тренировки на лыжероллерах во рамках тренировочного сбора в США.

«Там были две большие собаки, которым, по всей видимости, не понравился звук лыж. Они начали бежать за нами. У меня уже тогда было не очень хорошее предчувствие. Они стали кусать палки и пальцы. Я занервничал, но, к счастью, это быстро закончилось. В конце концов они поняли, что я не так уж и опасен.

Я не боюсь животных, но когда за тобой гонятся две большие собаки и кусают за пальцы, я стараюсь быть предельно осторожным. Миссис (имеет в виду свою девушку) может подтвердить, что они правда были большими», ‒ приводит слова Клебо Dagbladet

При этом Клебо отметил, что данный инцидент не омрачил его поездку.

«Условия там очень хорошие, почти как в Тронхейме. Здесь есть и ровные тропы, и крутые подъёмы. Это то, чем славится Юта. В Ливиньо мы всё время ходим вверх-вниз по одной и той же местности. В Юте в этом плане больше разнообразия», — признался Клебо.