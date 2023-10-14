Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Отец Клебо: у шведов были готовы билет на самолёт и отель для Йоханнеса

Отец Клебо: у шведов были готовы билет на самолёт и отель для Йоханнеса
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо в ходе завершившихся накануне продолжительных переговоров с Норвежской лыжной ассоциацией получил предложение о совместных тренировках со сборной Швеции, сообщил отец и менеджер спортсмена Хокон Клебо.

«Нам позвонил Андерс Бистрём, который является менеджером сборной Швеции. Он сказал, что Йоханнес мог бы присоединиться к ним, когда они поедут в Ливиньо. Для него были готовы и билет на самолёт, и гостиница, а Порома был готов принять участие в совместных тренировках.

Это многое говорит о существующей открытости и желании лучших тренироваться вместе. Хорошо, что есть единство, невзирая на национальные границы. Возможно, прогресс будет возможен, если разные команды будут тренироваться вместе. Когда Йоханнес сейчас был в Парк-Сити, он много тренировался с американцем Кевином Болджером и многими канадцами. Это важно. Думаю, нужно быть готовым к тренировкам со всеми странами, включая шведов. Порома – неплохой спарринг», — приводит слова Клебо-старшего Nettavisen.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо договорился о выступлении за лыжную сборную Норвегии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android