Тёнсет назвал «неправдой» слова Большунова о том, что ему писали из сборной Норвегии

Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира в эстафетах, норвежский лыжник Дидрик Тёнсет усомнился в правдивости слов трёхкратного олимпийского чемпиона из России Александра Большунова, который в начале апреля заявил, что получал сообщение от члена сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Кто именно был адресантом, Большунов не раскрыл.

«Даже если бы мне надо было обязательно показать на кого-то одного, не думаю, что у меня бы получилось. Я не совсем понимаю, кто бы это мог быть.

(Вы верите, что то, что говорит мистер Большунов, является правдой? – вопрос журналиста). Если брать тех, кто есть сейчас в команде, я осмелюсь предположить, что это неправда», — приводит слова Тёнсета Nettavisen.