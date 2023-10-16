Видео: Александр Большунов приучает дочь Еву к спорту

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое видео со своей дочкой Евой. На нём он приучает её к спорту: Ева с помощью папы занимается на тренажёре. К видео Большунов добавил эмодзи «сердце».

Напомним, Большунов и его супруга Анна (Жеребятьева) впервые стали родителями в конце августа 2022 года.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.