Джессика Диггинс: в июле не была уверена, что буду выступать предстоящей зимой

Чемпионка Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс призналась, что думала о возможном завершении карьеры из-за беспокойства по поводу булимии.

«Честно говоря, в июле я не была уверена, что буду выступать предстоящей зимой. В целом я жизнерадостный человек, но иногда не всё похоже на радугу. Когда я вернулась к тренировочному процессу в команде, я нервничала, потому что не знала, что буду чувствовать. Я, конечно, была рада воссоединиться со своими коллегами, но я не была уверена в себе и в своём состоянии. Однако, находясь в команде, ощущая приятную атмосферу и поддержку, я получила много пользы. Хочу всех поблагодарить», — написала Диггинс на своей странице в соцсетях.