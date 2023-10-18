Криста Пярмякоски: хотела уйти, но не после ужасного сезона

Пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски перед стартом своего 15-го сезона на Кубке мира дала интервью финскому агентству STT, в котором озвучила планы на новый соревновательный год.

Пярмякоски, тренировавшаяся в США отдельно от национальной команды Финляндии, заявила, что намерена отказаться от спринтов и сосредоточиться на дистанционных гонках, рассчитывая на хорошие результаты.

«Перед прошлой зимой я была на сто процентов уверена, что она станет последней в моей гоночной карьере, но я не хотела уходить после такого неудачного сезона. Следующей зимой я не хочу всегда быть шестой. Хочу быть на подиуме», — цитирует Пярмякоски STT.