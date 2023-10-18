В Ski Classics объявили о введении идентификатора лицензий профессиональных команд

Руководство серии гонок на длинные дистанции по пересечённой местности в классическом стиле Ski Classics объявило о введении идентификатора лицензии профессиональной команды (Pro Team License ID). Это нововведение, применяемое с нового сезона, предоставляет владельцам профессиональных команд уникальную возможность владеть, продавать или приобретать собственную лицензию профессиональной команды.

В соответствии с Правилами и положениями Ski Classics для спортсменов и профессиональных команд сезона-2023/2024 каждая зарегистрированная профессиональная команда будет обязана указать владельца своей лицензии профессиональной команды. Этот владелец может быть как юридическим, так и физическим лицом, и национальность владельца будет определять гражданство профессиональной команды. Особенностью этого нововведения является то, что владельцы лицензий имеют возможность передавать право собственности в период с 1 мая по 1 сентября каждого сезона.

Чтобы иметь право на получение лицензии Pro Team, команды должны войти в топ-25 по итогам командных соревнований по итогам предыдущего сезона.