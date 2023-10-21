Вяльбе усомнилась в правдивости слов Большунова о том, что ему писали из сборной Норвегии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление Александра Большунова о поддержке со стороны некого норвежского лыжника.

В начале апреля россиянин рассказал, что получал сообщение от члена сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Кто именно был адресантом, Большунов не раскрыл.

«Я уверена, что это всё враньё. Ничего они не скучают, им пофигу вообще. Они первые, кто против нас. Это всё ложь», ‒ цитирует слова Вяльбе «Советский спорт».

Ранее олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира в эстафетах, норвежский лыжник Дидрик Тёнсет также предположил, что это неправда: «Даже если бы мне надо было обязательно показать на кого-то одного, не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть», — приводит слова Тёнсета Nettavisen.