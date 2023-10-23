Карлссон рассказала о мерах безопасности, введённых после убийства шведских болельщиков

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон подтвердила введение шведскими спортивными властями дополнительных мер безопасности для всех спортсменов. Эти меры были приняты после трагедии в Брюсселе, где были убиты два болельщика сборной Швеции по футболу.

«Мы получили обновления по правилам безопасности. В них есть изменения. Например, мы будем путешествовать в повседневной одежде без символики. Я верю, что мы будем защищены. То, что произошло, ужасно. К счастью, мы путешествуем по таким местам, как Рука или Ливиньо. Это небольшие места и, возможно, не самые опасные», — сказала Карлссон в интервью каналу SVT.

Напомним, 16 октября преступник застрелил из автомата двух болельщиков, одетых в форму сборной Швеции.