Петтерсен — о конфликте Клебо со сборной Норвегии: думаю, дело в деньгах

Олимпийский чемпион 2010 года в командном спринте, норвежский лыжник Эйстейн Петтерсен прокомментировал конфликт пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии, высказав предположение о сути конфликта.

«Я думаю, дело в деньгах. Я не буду говорить, что это то, что есть, но думаю, что деньги здесь являются частью пирога. Что-то еще не имеет смысла. Но я оставляю за собой право ошибаться», — цитирует Петтерсена VG.

Также Петтерсен поделился мнением о тренировках Клебо отдельно от сборной. «В одиночку ничто не доставляет удовольствия. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Связь, которую вы строите, тренируясь с товарищами по команде, которые также являются вашими главными конкурентами, очень сильна, и она должна строиться на сообществе и доверии, а не на трениях, — добавил Петтерсен.