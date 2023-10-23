Йоханнес Клебо показал, как отпраздновал день рождения

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях пост в честь прошедшего дня рождения. Вчера, 22 октября, Клебо исполнилось 27 лет.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

«Ты никогда не будешь слишком старым, чтобы наслаждаться PS5, поедая маффины! Спасибо всем за милые поздравления. Я правда ценю это!» — подписал фото Клебо.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.