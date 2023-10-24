Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева вернулась к тренировкам

Олимпийская чемпионка 2022 года, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) полностью восстановилась после болезни и приступила к тренировкам. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Наталья Терентьева уже вернулась к тренировкам. На сборе в Раубичах она занималась по облегчённой программе. Возможно, что в Ханты-Мансийске Наталья будет тренироваться полноценно. Мы полностью проверили все анализы. Противопоказаний к занятиям нет. Можно сказать, что она уже полностью восстановилась», – цитирует Юрия Бородавко «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Терентьева заболела после проведения операции под общим наркозом.